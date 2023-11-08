МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Комитет по международным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект о передаче Украине российских активов. Это следует из данных итогов голосования, пишет агентство РИА Новости. В Европе испугались передавать российские активы Украине

Согласно опубликованным результатам, комитет поддержал законопроект с результатом 40 голосов "за" и два голоса "против".

Законопроект предусматривает, что госсекретарь США сможет использовать активы, конфискованные у Банка России или других зарубежных активов, для оказания дополнительной помощи Киеву.Президент США, в свою очередь, будет принимать решение о конфискации российских активов, находящихся под юрисдикцией США, следует из текста документа.

"Все права, права собственности и доход от конфискованных российских суверенных активов… при необходимости переходят к правительству Соединенных Штатов, пока они удерживаются в фонде поддержки Украины", — сказано в документе.

Согласно законопроекту, конфискованные средства будут поступать в специальный фонд поддержки Украины. Фонд предоставит средства для компенсации Киеву нанесенного ущерба, включая реконструкцию, восстановление и гуманитарную поддержку. Госсекретарь обязан уведомлять соответствующие комитеты Конгресса о выплатах из фонда.

После начала СВО западные странны ввели ряд жестких ограничений против России, в том числе заморозку около половины золотовалютных резервов страны.