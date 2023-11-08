МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В результате быстрого роста зарплат высокая инфляция в еврозоне может сохраниться долго, поэтому Европейскому центральному банку следует удерживать процентные ставки на рекордно высоких уровнях или около них до конца следующего года, чтобы ослабить инфляционное давление. Об этом заявил в среду представитель Международного валютного фонда. ЕЦБ узнал о планах международных компаний снизить связанные с Китаем риски

В октябре ЕЦБ оставил ставки без изменений, после того как повышал их на десяти заседаниях подряд. Теперь рынки ожидают, что следующим шагом банка будет смягчение условий финансирования, возможно, уже в апреле, а к концу следующего года ключевая ставка будет понижена на 90 базисных пунктов.

Возражая против поспешного понижения ставок, глава Европейского департамента МВФ Альфред Каммер сказал, что ставка ЕЦБ по депозитам должна оставаться около рекордно высокого уровня 4% весь следующий год.

"Денежно-кредитная политика достаточно жестка и должна оставаться такой в 2024 году, — сказал он на пресс-конференции. — На самом деле она должна удерживаться на этом уровне или около него до конца 2024 года".

Каммер предостерег ЕЦБ от преждевременного понижения ставок, потому что в дальнейшем такое решение может потребовать более затратного ужесточения политики.

"Дешевле оставить политику жесткой, чем слишком мягкой, — сказал он. — Мы также хотим избежать преждевременного празднования победы". МВФ предложил "утопию" для России

В прошлом году инфляция в еврозоне превысила 10%, но от этого уровня она устойчиво снижается, хотя самым трудным, вероятно, будет последний этап дезинфляции, и на снижение от 3% до 2% может потребоваться два года.

По прогнозу МВФ, инфляция в еврозоне вернется к целевому уровню в 2025 году, но очень сильный рынок труда может перенести этот срок на 2026 год, предупредили в экономисты фонда.

Безработица уже достигла рекордно низкого уровня, и, возможно, оставшиеся на рынке невостребованные ресурсы менее существенны, чем считается сейчас. Это поддерживает рост зарплат, а он в свою очередь — потребительские цены.

При этом рост реальных зарплат пока отстает от инфляции, и это может усилить ценовое давление, считают в МВФ.

"Баланс рисков по-прежнему склоняется в сторону более продолжительной инфляции, — сказано в докладе фонда. — При неблагоприятном сценарии это может задержать возращение к целевым уровням инфляции до 2026 года".

По словам Каммера, конфликт в Газе оказал повышательное давление на цены на энергоносители, что усилило повышательные риски для цен.

Вместе с тем рост экономики в этом квартале несколько отстает от прогноза, что может сдержать ценовое давление.

Тем не менее экономический рост в целом соответствует ожиданиям, и основной сценарий МВФ — это мягкая посадка, а не глубокая рецессия, сказал Каммер.