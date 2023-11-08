СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя — ПРАЙМ. Россия предпримет ответные меры в случае конфискации российских активов в США, заявил РИА Новости сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Центробанк сделал прогноз по антироссийским санкциям

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, позволяющий президенту США конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — направлять их в пользу Украины и международных организаций. Госсекретарь получает полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из ЦБ РФ или других российских иностранных активов, говорится в документе.

"Принимая подобное незаконное решение, они должны понимать, что, во-первых, будет ответ с нашей стороны в отношении активов США и их союзников на территории России. Активы такие есть. Во-вторых, они должны понимать, что это подрывает доверие к США как государству, в которое вообще можно инвестировать или хранить средства, что приведет к оттоку капитала и инвестиций. Так что, как говорится, они такими решениями роют яму для самих себя", — сказал Цеков и подчеркнул, что попытка конфисковать российские активы является незаконным решением, но "другого со стороны американцев в отношении России на сегодня ждать не стоит".

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов заявил, что начиная с 2022 года страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации "замороженных" российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.