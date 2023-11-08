МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Законопроект о передаче Украине российских активов подрывает финансовую надежность США для всего мира и повлечет за собой отток иностранных вкладов, рассказал агентству РИА Новости политолог, доцент философского факультета МГУ Борис Межуев. Сенатор ответил на план США конфисковать активы России

Комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект о передаче Украине российских активов, свидетельствуют данные итогов голосования. Согласно тексту документа, госсекретаря США наделяют полномочиями предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные из Банка России или других иностранных активов страны.

"Это подрывает финансовую надежность США для всего мира. Одно дело – замораживать активы на время войны, это можно принять, другое дело – когда происходит воровство денег… Речь идет о надежности США в качестве аккумулятора финансовых средств всего мира. Это приведет к оттоку денег. К удару по американской банковской системе", — сказал эксперт.

Как отметил собеседник агентства, прежде всего такое решение разрушит финансовые связи Вашингтона с союзниками вне западного блока стран, которые "будут едва ли вкладывать деньги в банки США, напротив, они будут выбирать более безопасные гавани, возможно, в Гонконге, в странах залива".

В свою очередь главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев высказал мнение о том, что администрация президента США Джо Байдена может попытаться задержать принятие этого законопроекта, предвидя негативные последствия.

"Законопроект может пройти палату представителей, но не сенат, поскольку он контролируется демократами и взаимодействует очень тесно с Белым домом. Белый дом может дать команду этот закон притормозить", — отметил эксперт, отвечая на вопрос о возможной роли госсекретаря США Энтони Блинкена в принятии этого законопроекта.