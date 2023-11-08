МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Самый крупный голубой бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукционе, ушел с молотка почти за 44 миллиона долларов в Женеве, сообщил аукционный дом Christie's. Минфин назвал последствия ограничений против российских алмазов

"Уникально окрашенный бриллиант Bleu Royal и бриллиантовое кольцо <…> Реализованная цена — 39,505 миллиона швейцарских франков (почти 44 миллиона долларов — ред.)", — сообщается в информации о лоте на сайте аукционного дома.

Согласно пресс-релизу дома, Bleu Royal — это "самый крупный <…> ярко-голубой драгоценный камень, когда-либо выставляемый на продажу в истории аукционов". Его масса составляет 17,61 карата, а оценочная стоимость — приблизительно 35 миллионов долларов. Бриллиант в течение 50 лет являлся экспонатом частной коллекции.