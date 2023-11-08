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В Женеве продали самый крупный в истории аукционов голубой бриллиант
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Самый крупный голубой бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукционе, ушел с молотка почти за 44 миллиона долларов в Женеве, сообщил аукционный дом Christie's. "Уникально... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, новости, аукцион, бриллианты
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Самый крупный голубой бриллиант, когда-либо выставлявшийся на аукционе, ушел с молотка почти за 44 миллиона долларов в Женеве, сообщил аукционный дом Christie's.
"Уникально окрашенный бриллиант Bleu Royal и бриллиантовое кольцо <…> Реализованная цена — 39,505 миллиона швейцарских франков (почти 44 миллиона долларов — ред.)", — сообщается в информации о лоте на сайте аукционного дома.
Согласно пресс-релизу дома, Bleu Royal — это "самый крупный <…> ярко-голубой драгоценный камень, когда-либо выставляемый на продажу в истории аукционов". Его масса составляет 17,61 карата, а оценочная стоимость — приблизительно 35 миллионов долларов. Бриллиант в течение 50 лет являлся экспонатом частной коллекции.