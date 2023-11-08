МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Конфискация российских активов за рубежом приведет к издержкам для тех, кто это делает, включая принятие юридических мер, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Конгресс США одобрил законопроект о передаче Киеву активов России

"Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в Евросоюзе. Действительно, последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется", — отметил он.

По словам Пескова, Россия будет разрабатывать ответные меры, однако они не будут зеркальными, а будут наиболее соответствовать национальным интересам.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса США поддержал законопроект, позволяющий президенту США конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю — направлять их в пользу Украины и международных организаций.

В США неоднократно выступали с подобной идеей. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен предлагал направить активы на помощь ветеранам ВСУ. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".