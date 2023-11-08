МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. В Конгрессе США, поддержав проект о передаче Украины российских активов, пошли по пути легализации "грабежа с большой дороги", написал в Telegram заявил председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Эксперт назвал последствия передачи российских активов Украине

Ранее в среду Комитет Палаты представителей США одобрил передачу замороженных российских активов Украине.

Слуцкий, комментируя решение американских политиков, заявил, что США встали на путь легализации "грабежа с большой дороги"

"У Вашингтона, очевидно, закончились собственные средства для спонсирования марионеточного киевского режима", — отметил он.

По словам депутата, в случае окончательного принятия закона, это больно ударит по финансовой системе США и разрушит американские мифы о надежности инвестиций и неприкосновенности частной собственности, а также станет стоп-сигналом для остальных стран и международного бизнеса.

Слуцкий добавил, что Евросоюз пока не готов идти на аналогичные шаги, честно признавая отсутствие правовых и законных оснований для конфискации замороженных российских активов.

"Российская сторона не раз предупреждала: Запад получит зеркальный ответ, потеряет гораздо больше, чем приобретет. И дело, конечно, не только в деньгах — в Вашингтоне своими руками закладывают бомбу замедленного действия под основы собственной экономики", — подчеркнул он.

В США неоднократно выступали с идеей конфискации российского имущества в пользу Украины. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен предлагал направить активы на помощь ветеранам ВСУ. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".