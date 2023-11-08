ТОКИО, 8 ноя — ПРАЙМ. Российские активы продолжат оставаться замороженными, пока Москва не возместит ущерб Украине, сказано в совместной декларации встречи министров иностранных дел стран "Большой семерки" (G7) в Токио. Песков пригрозил ответными мерами в случае конфискации активов

"Мы вновь подтверждаем, что в соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России, находящиеся в наших юрисдикциях, останутся замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, который она нанесла Украине", — говорится в документе.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".

ОГРАНИЧЕНИЕ ДОСТУПА К ТОВАРАМ

Также сообщается, что главы МИД G7 усилят ограничение доступа России к критически важным товарам и технологиям. Центробанк сделал прогноз по антироссийским санкциям

"Мы предпримем дальнейшие действия для предотвращения уклонения и обхода наших мер против России. Мы повторяем наш призыв к третьим сторонам немедленно прекратить оказывать материальную поддержку российской агрессии — или (они) столкнутся с серьезными издержками", — сказано в заявлении.

Кроме того, согласно документу, планируется ускорить консультации по энергетике и металлам, чтобы сократить доходы, которые Россия извлекает из своего экспорта.

Встреча глав МИД семи развитых стран мира проходит в Токио 7-8 ноября.

Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Запад запутался в антироссийских санкциях, а в своих фантазиях дошел до абсурда. Так, глава государства напомнил о планах Европы ввести запрет на поставку в страну иголок и гвоздей, подчеркнув, что чем меньше барахла они завезут, тем меньше будет постельных клопов.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.