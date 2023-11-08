МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. США заморозили российских активов, включая средства Центробанка, кредитных организаций и остальных предприятий, на десятки миллиардов долларов, но в случае их изъятия Россия всегда может ответить национализацией американских активов в нашей стране, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Главы МИД G7 назвали срок заморозки российских активов

"В США были заморожены активы ЦБ РФ, ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, многих других российских банков и предприятий. Совокупный размер этих активов — многие десятки миллиардов долларов", — оценил эксперт.

По словам Осадчего, в случае, если передача замороженных российских активов Украине все-таки произойдет, у России найдется свой ответ. "В случае передачи Украине российских активов возможна национализация американских активов в России", — считает он.

Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю — передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы.

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.