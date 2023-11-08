Эксперт Осадчий: при изъятии активов Москва ответит национализацией американских
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. США заморозили российских активов, включая средства Центробанка, кредитных организаций и остальных предприятий, на десятки миллиардов долларов, но в случае их изъятия Россия всегда может ответить национализацией американских активов в нашей стране, такое мнение высказал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
"В США были заморожены активы ЦБ РФ, ВТБ, банка "Открытие", Новикомбанка, Совкомбанка, многих других российских банков и предприятий. Совокупный размер этих активов — многие десятки миллиардов долларов", — оценил эксперт.
По словам Осадчего, в случае, если передача замороженных российских активов Украине все-таки произойдет, у России найдется свой ответ. "В случае передачи Украине российских активов возможна национализация американских активов в России", — считает он.
Ранее комитет по иностранным делам палаты представителей американского конгресса поддержал законопроект, который дает президенту США право конфисковывать суверенные российские активы, а государственному секретарю — передавать их в пользу Украины и международных организаций. Согласно тексту документа, госсекретарю даются полномочия предоставлять дополнительную помощь Украине, используя активы, конфискованные у Центрального банка РФ, и другие российские суверенные активы.
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
https://1prime.ru/finance/20231108/842203979.html