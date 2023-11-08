МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская валютная биржа (СПВБ) и платформа цифровых финансовых активов "Атомайз" представили в рамках форума финансовых технологий Finopolis-2023 пилот внебиржевого рынка цифровых финансовых активов (ЦФА), он заработает с декабря, говорится в сообщении платформы. "СПБ биржа" вскоре возобновит торги российскими бумагами

"Санкт-Петербургская валютная биржа" и "Атомайз" представили функциональность по привлечению ликвидности через внебиржевую секцию ЦФА. Проект был презентован в рамках форума финансовых технологий Finopolis-2023. Это первый в России опыт бесшовной интеграции классический биржевой инфраструктуры и платформы ЦФА. Он позволит создать новый канал дистрибуции ЦФА и одновременно усилить продуктовое предложение биржи", — говорится в сообщении платформы.

"Атомайз" на данном этапе представил проект внебиржевого рынка с биржей СПВБ. Это пока интерфейс, пилот. С декабря можно будет выпустить ЦФА через биржу", — уточнили в пресс-службе "Атомайз".

В рамках секции корпоративные казначеи смогут в привычном для них интерфейсе познакомиться с ЦФА и привлекать ликвидность быстрее и проще, чем с помощью классических инструментов, говорится в пресс-релизе.

"Биржа также организует отбор предложений инвесторов в своем терминале. Для этого эмитенту достаточно указать желаемую сумму и параметры привлечения ликвидности. "Под капотом" биржа передает итоги отбора "Атомайз" в виде реестра. "Атомайз" формирует решение о выпуске и готовит параметры эмиссии ЦФА", — сообщается там же.

"Данные передаются эмитенту в его личный кабинет на бирже, где он подписывает решение о выпуске и заявку на эмиссию ЦФА (через встроенный функционал личного кабинета "Атомайз"). Инвесторы получают и подписывают заявки. Все сделки заключаются в информационной системе "Атомайз" на базе распределенного реестра. Итоги выпуска инвестор и эмитент видят в личном кабинете биржи. В срок погашения ЦФА эмитент исполняет свои обязательства, а смарт-контракт автоматически распределяет средства среди инвесторов и погашает ЦФА", — указывается там же.