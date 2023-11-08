2023-11-08T13:11:29+03:00
2023-11-08T13:11:29+03:00
2023-11-08T13:11:29+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231108/842204531.html
МВФ назвал источник финансирования бюджетного дефицита Украины
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Продолжительность и интенсивность военных действий остается значительным риском для экономики Украины, при этом бюджетный дефицит страны финансируется главным образом за счет... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, новости, мвф, украина, дефицит бюджета
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Продолжительность и интенсивность военных действий остается значительным риском для экономики Украины, при этом бюджетный дефицит страны финансируется главным образом за счет внешней помощи, заявили в Международном валютном фонде (МВФ).
"Продолжительность и интенсивность военных действий представляет значительный риск для экономических перспектив Украины", — говорится в отчете фонда по европейскому региону.
В фонде уточнили, что среднесрочные перспективы украинской экономики зависят от исхода конфликта, масштабов расходов на восстановление, возвращения покинувших Украину жителей, а также структурных реформ и перспектив вступления в ЕС.
Одновременно с этим в МВФ подчеркнули, что "бюджетный дефицит продолжает финансироваться главным образом за счет внешней помощи".