ВАШИНГТОН, 8 ноя — ПРАЙМ. Продолжительность и интенсивность военных действий остается значительным риском для экономики Украины, при этом бюджетный дефицит страны финансируется главным образом за счет внешней помощи, заявили в Международном валютном фонде (МВФ). Сенаторы подготовили поправки ко второму чтению проекта бюджета

"Продолжительность и интенсивность военных действий представляет значительный риск для экономических перспектив Украины", — говорится в отчете фонда по европейскому региону.

В фонде уточнили, что среднесрочные перспективы украинской экономики зависят от исхода конфликта, масштабов расходов на восстановление, возвращения покинувших Украину жителей, а также структурных реформ и перспектив вступления в ЕС.

Одновременно с этим в МВФ подчеркнули, что "бюджетный дефицит продолжает финансироваться главным образом за счет внешней помощи".