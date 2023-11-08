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2023
https://1prime.ru/finance/20231108/842204577.html
ЦБ оценил последствия конфискации активов РФ для мировой финансовой системы
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КОНФИСКАЦИЯ В США ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ РФ БУДЕТ НЕГАТИВНА ДЛЯ ВСЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ, ЦБ БУДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ ВСЕ ШАГИ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, цб, эльвира набиуллина, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. КОНФИСКАЦИЯ В США ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ РФ БУДЕТ НЕГАТИВНА ДЛЯ ВСЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ, ЦБ БУДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ ВСЕ ШАГИ — НАБИУЛЛИНА