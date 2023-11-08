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2023-11-08T13:14:01+03:00

2023-11-08T13:13:00+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20231108/842204577.html

ЦБ оценил последствия конфискации активов РФ для мировой финансовой системы

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

КОНФИСКАЦИЯ В США ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ РФ БУДЕТ НЕГАТИВНА ДЛЯ ВСЕЙ ГЛОБАЛЬНОЙ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ, ЦБ БУДЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ ВСЕ ШАГИ — НАБИУЛЛИНА ПРАЙМ, 08.11.2023

финансы, экономика, новости, россия, цб, эльвира набиуллина, активы

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60