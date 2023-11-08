МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. ВТБ, создавший компанию для подготовки предложений по развитию международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг", оценивает свои вложения в подготовку проекта в сумму 4-5 миллиардов рублей, заявил журналистам глава банка Андрей Костин. ВТБ зафиксировал снижение мошеннических атак на розничных клиентов

"Мы никогда не говорили о том, что мы будем вкладывать как бы в сам проект. Мы взяли на себя, когда распоряжение правительства готовилось, там всегда бывают дебаты, на себя расходы, связанные с самим проектом. Я имею в виду, как проект сделать. Это будет нам стоить порядка 4-5 миллиардов рублей — то, что мы заплатим за то, что будет сделан обоснованный, рассчитанный с моделями финансовыми проект. Вот это мы берем на себя", — сказал он в кулуарах форума Finopolis.

"Дальше, будучи обладателем проекта, мы будем искать инвесторов вместе с государством", — добавил Костин.