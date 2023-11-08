МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина пообещала "двигаться в сторону Воронежа", то есть смягчений в части регулирования вложений кредитных организаций в сферу ИТ, включая искусственный интеллект. Об этом она заявила на форуме финансовых технологий Finopolis-2023 в ответ на вопрос главы ВТБ Андрея Костина. Центробанк не собирается идти огнем и мечом на ИИ, заявила Набиуллина

Костин в мае 2022 года предложил создать российский стандарт банковского регулирования вместо "Базеля" и назвать его "Воронеж". Тогда на встрече Ассоциации банков России банкир заявил, что многие принципы "Базеля" в нынешних условиях больше не работают. Он считает, что в вопросе регулирования можно взять все ценное из принципов "Базеля" и создать российский аналог.

На Finopolis-23 Костин поднял вопрос о вложениях банков в искусственный интеллект и указал на их влияние на капитал.

"Мы вынуждены вкладывать огромные деньги в развитие информационных технологий, и включая искусственный интеллект, наш бюджет на следующий год предусматривает 160 миллиардов вложений, в том числе, и в значительной степени, и в искусственный интеллект", — отметил Костин.

"Хотелось тут бы вернуть вопрос Центральному банку, потому что все эти наши вложения сегодня считаются нематериальными активами, мы должны вычитать из регуляторного капитала… Тут мы возвращаемся к любимой теме Базеля, потому что даже европейский надзорный орган, который известен как удушитель банковского сектора в Европе, он и то предлагает рассрочку на три года. Мы пока не можем добиться от Центрального банка сдвижки по этой теме, я бы хотел еще раз — на публике, много банкиров — попросить…", — сказал глава ВТБ.

"Будем двигаться в сторону "Воронежа", — заявила Набиуллина.

Костин в ответ заметил, что этот вопрос точно назрел.