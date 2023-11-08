БРАТИСЛАВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабинета министров о предоставлении Украине военной помощи на сумму 40,3 миллиона евро, следует из рассмотренных документов. Ситуация на Украине зашла в тупик, заявил премьер Словакии

По словам нового премьер-министра Роберт Фицо, необходимо прекратить поставки вооружения на Украину.

"Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине", — сообщается в документах правительства.

Согласно документам, предыдущее правительство предлагало передать Украине пакет военной помощи, главным образом состоящий из боеприпасов, на сумму более 40,3 миллиона евро.