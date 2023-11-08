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2023
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Новое правительство Словакии заблокировало пакет военной помощи Украине
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Правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабинета министров о предоставлении Украине военной помощи на сумму 40,3 миллиона евро, следует из рассмотренных... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, экономика, новости, в мире, украина, словакия, помощь
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БРАТИСЛАВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правительство Словакии отказалось одобрить предложение предыдущего кабинета министров о предоставлении Украине военной помощи на сумму 40,3 миллиона евро, следует из рассмотренных документов.
По словам нового премьер-министра Роберт Фицо, необходимо прекратить поставки вооружения на Украину.
"Правительство не одобряет предложение о передаче военного материала Украине", — сообщается в документах правительства.
Согласно документам, предыдущее правительство предлагало передать Украине пакет военной помощи, главным образом состоящий из боеприпасов, на сумму более 40,3 миллиона евро.