2023-11-08T13:35:39+03:00
2023-11-08T13:35:39+03:00
2023-11-08T13:35:39+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231108/842205457.html
Костин оценил возможность международного регулирования ИИ
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в возможность добиться международного регулирования в сфере искусственного интеллекта в нынешнем мире. "Пока... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, новости, ии, андрей костин, регулирование ии
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в возможность добиться международного регулирования в сфере искусственного интеллекта в нынешнем мире.
"Пока что я бы вообще не очень заботился о каких-то рисках, связанных с тем, что нас как-то поработит техника, технологии… Я не верю, несмотря там на всякие форумы… в возможность в нынешнем конфликтном мире добиться какого-то международного регулирования правил игры в этой области", — сказал он на форуме финансовых технологий Finopolis, в ходе которого обсуждались технологии ИИ.
"Это будет, наверное, скорее как ядерная энергетика, мы ее создали, но в гражданских целях она используется очень ограниченно, и то в основном в России", — добавил банкир.