МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что не верит в возможность добиться международного регулирования в сфере искусственного интеллекта в нынешнем мире. "Яндекс" запустил нейросеть, понимающую российский культурный код

"Пока что я бы вообще не очень заботился о каких-то рисках, связанных с тем, что нас как-то поработит техника, технологии… Я не верю, несмотря там на всякие форумы… в возможность в нынешнем конфликтном мире добиться какого-то международного регулирования правил игры в этой области", — сказал он на форуме финансовых технологий Finopolis, в ходе которого обсуждались технологии ИИ.

"Это будет, наверное, скорее как ядерная энергетика, мы ее создали, но в гражданских целях она используется очень ограниченно, и то в основном в России", — добавил банкир.