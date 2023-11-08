МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) ООО "ПР-Лизинг", проведенному на платформе "Атомайз", кредитный рейтинг на уровне "ВВВ+(RU)", и он стал первым в России рейтингом ЦФА, следует из сообщения платформы. Тестирование цифрового рубля идет по плану, заявила Набиуллина

"Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило выпуску цифровых финансовых активов (ЦФА) ООО "ПР-Лизинг" кредитный рейтинг на уровне ВВВ+(RU). Это первый случай в РФ, когда рейтинг был присвоен выпуску ЦФА", — говорится в сообщении.

Выпуск состоялся в октябре на платформе "Атомайз". Он представляет собой цифровой долг "ПР-Лизинга" (ЦФА с выплатой регулярного дохода, аналогичного купону по облигациям) с доходностью 14% годовых. Срок выпуска — три года, его объем — 50 миллионов рублей. Инструмент доступен всем типам розничных инвесторов, включая неквалифицированных.

"В соответствии с методологией АКРА уровень возмещения по необеспеченному долгу соответствует II категории, в связи с чем кредитный рейтинг эмиссии приравнивается к кредитному рейтингу "ПР-Лизинга" — BBB+(RU)", — в свою очередь уточняет АКРА.

"Запуск рейтингования ЦФА — важное событие, которое говорит о вхождении рынка ЦФА в фазу зрелости, когда этот инструмент становится измеримым и понятным и полноценно встраивается в ландшафт финансового рынка. В свою очередь, это создает предпосылки для более массового развития ЦФА", — подчеркнула генеральный директор "Атомайза" Екатерина Фроловичева.

АКРА в сентябре первым из рейтинговых агентств в России утвердило методологию присвоения кредитных рейтингов ЦФА. В рамках применения этой методологии агентство планирует осуществлять анализ ключевых особенностей рейтингуемых выпусков ЦФА, а также выявлять первичные факторы, определяющие кредитное качество рассматриваемых инструментов, и выбирать профильную методологию для анализа каждого из таких факторов.