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2023
https://1prime.ru/finance/20231108/842209283.html
Международные резервы России увеличились за месяц
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Международные резервы РФ на 1 ноября выросли до 576,083 миллиарда долларов с 569,021 миллиарда на 1 октября, сообщил Банк России. Таким образом, за сентябрь резервы выросли на... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, новости, россия, международные резервы, цб
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ на 1 ноября выросли до 576,083 миллиарда долларов с 569,021 миллиарда на 1 октября, сообщил Банк России.
Таким образом, за сентябрь резервы выросли на 7,06 миллиарда долларов, или на 1,2%.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2022 год международные резервы РФ сократились на 7,7% и на 1 января текущего года составляли 581,989 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.