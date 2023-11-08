МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Международные резервы РФ на 1 ноября выросли до 576,083 миллиарда долларов с 569,021 миллиарда на 1 октября, сообщил Банк России. Греф назвал фундаментальный курс рубля к доллару

Таким образом, за сентябрь резервы выросли на 7,06 миллиарда долларов, или на 1,2%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2022 год международные резервы РФ сократились на 7,7% и на 1 января текущего года составляли 581,989 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.