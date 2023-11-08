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2023
https://1prime.ru/finance/20231108/842209919.html
МВФ указал ЕЦБ на "дорогостоящую ошибку"
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Резкий переход к ослаблению денежно-кредитной политики, который предполагает стремительное снижение ключевой ставки, может стать для руководства Европейского центрального банка... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, экономика, новости, ецб, еврозона, мвф, ставки ецб
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Резкий переход к ослаблению денежно-кредитной политики, который предполагает стремительное снижение ключевой ставки, может стать для руководства Европейского центрального банка "дорогостоящей ошибкой", считает замдиректора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Хельге Бергер.
По его мнению, в настоящее руководство ЕЦБ должно сосредоточиться в первую очередь на достижении целевого показателя инфляции в 2% годовых, при этом резкое же снижение ключевой ставки сильно затруднит данный процесс.
"Вы (руководство ЕЦБ — ред.) должны быть бдительны и довести до конца процесс дефляции", — приводит слова Бергера Bloomberg, сказанные на выступлении на панельной дискуссии в Брюсселе.
Вместе с тем Бергер надеется, что в среднесрочной перспективе темпы роста реальных доходов населения стран Европы продолжат расти и догонят темпы инфляции, что приведет ЕС к экономическому росту при условии сохранения взятого ЕЦБ курса на ужесточение денежно-кредитной политики.
Ранее в МВФ заявили, что эскалация конфликта на Украине, связанные с ним санкции и перебои в торговле и инвестициях представляют значительные риски для европейской экономики.