МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Резкий переход к ослаблению денежно-кредитной политики, который предполагает стремительное снижение ключевой ставки, может стать для руководства Европейского центрального банка "дорогостоящей ошибкой", считает замдиректора европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Хельге Бергер. В Европе испугались передавать российские активы Украине

По его мнению, в настоящее руководство ЕЦБ должно сосредоточиться в первую очередь на достижении целевого показателя инфляции в 2% годовых, при этом резкое же снижение ключевой ставки сильно затруднит данный процесс.

"Вы (руководство ЕЦБ — ред.) должны быть бдительны и довести до конца процесс дефляции", — приводит слова Бергера Bloomberg, сказанные на выступлении на панельной дискуссии в Брюсселе.

Вместе с тем Бергер надеется, что в среднесрочной перспективе темпы роста реальных доходов населения стран Европы продолжат расти и догонят темпы инфляции, что приведет ЕС к экономическому росту при условии сохранения взятого ЕЦБ курса на ужесточение денежно-кредитной политики.

Ранее в МВФ заявили, что эскалация конфликта на Украине, связанные с ним санкции и перебои в торговле и инвестициях представляют значительные риски для европейской экономики.