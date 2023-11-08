МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой. Лавров оценил процесс дедолларизации

"На горизонте трех-пяти лет система международных расчетов будет другая", — сказала она, выступая на форуме финансовых технологий Finopolis-2023.

Скоробогатова добавила, что ее прогнозы разделяет представитель центрального банка ОАЭ Саиф Хумайд Аль-Дахери, который участвует в форуме.

"Мы, делая проект "цифровой рубль", конечно, предполагаем в том числе, что мы сможем благодаря цифровому рублю построить новую трансграничную систему", — также отметила она.

С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Использование цифрового рубля в реальных операциях началось 15 августа.