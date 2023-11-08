2023-11-08T17:08:59+03:00
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https://1prime.ru/finance/20231108/842210179.html
В ЦБ предрекли изменение системы международных расчетов
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Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого зампреда Банка России... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, новости, цб, система международных платежей, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Система международных расчетов совершенно изменится на горизонте трех-пяти лет, в том числе за счет развития цифровых валют, следует из заявления первого зампреда Банка России Ольги Скоробогатовой.
"На горизонте трех-пяти лет система международных расчетов будет другая", — сказала она, выступая на форуме финансовых технологий Finopolis-2023.
Скоробогатова добавила, что ее прогнозы разделяет представитель центрального банка ОАЭ Саиф Хумайд Аль-Дахери, который участвует в форуме.
"Мы, делая проект "цифровой рубль", конечно, предполагаем в том числе, что мы сможем благодаря цифровому рублю построить новую трансграничную систему", — также отметила она.
С 1 августа в России вступили в силу основные положения закона, закрепляющего правовые нормы введения цифрового рубля в стране. Использование цифрового рубля в реальных операциях началось 15 августа.