МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ "О дополнительных временных мерах экономического характера, связанных с обращением иностранных ценных бумаг" для обмена замороженных активов россиян. В ГД назвали планы США на российские активы воровством

"Установить, что сделки (операции) с иностранными ценными бумагами, которые принадлежат резидентам и учитываются на счетах, открытых центральному депозитарию в иностранных организациях как лицу, действующему в интересах других лиц, влекущие за собой переход права собственности на такие ценные бумаги нерезидентам (в том числе лицам недружественных иностранных государств) и осуществляемые за счет их денежных средств, находящихся на счетах типа "C", предусмотренных указом президента… совершаются в порядке, определенном настоящий указом", — указано в публикации.

При этом, указ уточняет, что общая начальная цена конфискуемых, которые принадлежат одному человеку, не может превышать 100 тысяч рублей. А сделки в рамках указа заключаются с помощью торгов.

Министр финансов Антон Силуанов в августе сообщил, что правительство России и ЦБ подготовили проект указа об обмене замороженных активов. Силуанов напомнил, что активы более 3,5 миллиона российских граждан на сумму 1,5 триллиона рублей заблокированы за рубежом. На первом этапе, по его словам, инициатива властей затронет 100 миллиардов рублей.

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин сообщал, что финансовые власти в рамках обмена замороженных активов россиян в первую очередь будут ориентироваться на портфели до 100 тысяч рублей — это подавляющее число инвесторов.

ЦБ разъяснял, что это коснется в первую очередь розничных российских инвесторов: иностранцы получат возможность приобрести у них заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".

Директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков Минфин допускал, что механизм по обмену замороженных активов россиян заработает до конца 2023 года.