МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму. Путин подписал указ о мерах по обмену замороженных активов россиян

На совещании с кабмином глава государства попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с вопроса о защите граждан с высокой долговой нагрузкой. Решетников, в частности, отметил, что задача с 1 июля 2024 года перейти на электронные документы в части государственных органов, необходимые справки будут автоматически запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия.

"То, что Максим Геннадьевич сказал по поводу перевода всей процедуры в электронную форму, конечно, надо это сделать как можно быстрее, чтобы удобная форма была для людей для работы с этой проблемой ", — сказал Путин.

Он также отметил, что нужно увеличить информирование об этой проблеме.