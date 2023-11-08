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https://1prime.ru/finance/20231108/842211831.html
Путин одобрил идею перевода процедуры банкротства в электронную форму
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Президент России Владимир Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму. На совещании с кабмином глава государства попросил министра... ПРАЙМ, 08.11.2023
финансы, технологии, новости, россия, банкротство
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поддержал идею перевода всей процедуры банкротства физлиц в электронную форму.
На совещании с кабмином глава государства попросил министра экономического развития РФ Максима Решетникова начать с вопроса о защите граждан с высокой долговой нагрузкой. Решетников, в частности, отметил, что задача с 1 июля 2024 года перейти на электронные документы в части государственных органов, необходимые справки будут автоматически запрашиваться через систему межведомственного электронного взаимодействия.
"То, что Максим Геннадьевич сказал по поводу перевода всей процедуры в электронную форму, конечно, надо это сделать как можно быстрее, чтобы удобная форма была для людей для работы с этой проблемой ", — сказал Путин.
Он также отметил, что нужно увеличить информирование об этой проблеме.