МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Закон о внесудебной процедуре банкротства реализуется в России успешно: за три последних года россияне списали благодаря ему долги на общую сумму 5,7 миллиарда рублей, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на совещании президента с правительством. Решетников призвал сформировать удобные стыковые рейсы в рамках БРИКС

"По вашему поручению три года назад был запущен механизм банкротства за счет запуска внесудебной процедуры. Это максимально простой механизм списания долгов", — сообщил Решетников.

Он напомнил, что эта процедура бесплатна для граждан, она происходит без участия финансового управляющего и без суда. Для использования этой процедуры был установлен лимит долга: от 50 тысяч до 500 тысяч рублей.

"Механизм в целом оказался востребован: у нас за три года в 480 многофункциональных центров по всей стране внесли хотя бы одно заявление о внесудебном банкротстве, а всего у нас запущено 22,5 тысячи внесудебных процедур, из них более чем по 70% все уже завершено и списано 5,7 миллиарда рублей долгов", — сообщил министр.

Примерно треть всех заявителей, по его словам, просили списать долги в диапазоне от 250 тысяч до 400 тысяч рублей.

Глава Минэкономразвития также напомнил, что с 3 ноября текущего года заработали новые правила внесудебного банкротства. В частности, был расширен лимит долга для этой процедуры — теперь он составляет от 25 тысяч до одного миллиона рублей. А право воспользоваться процедурой получили пенсионеры и семьи с детьми, с которых взыскиваются долги более года, а также остальные граждане, которые не могут расплатиться с долгами более семи лет.

"С начала действия нового закона — с 3 ноября, то есть, за несколько дней у нас в МФЦ уже поступило 30 обращений по банкротству с долгами свыше 500 тысяч рублей", — сообщил Решетников. Из них, по его словам, четыре обращения поступили от пенсионеров.

"Мы понимаем, что это только начало", — добавил он. Министр признал также, что пока сложно оценивать эффективность обновленной процедуры, исходя только из количественных показателей. "Наша главная задача — сделать процедуры максимально комфортными для людей, без волокиты и нервов", — заявил он.

Министр обещал внимательно следить за исполнением закона и в начале следующего года представить первые качественные итоги реализации новых норм.