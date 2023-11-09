МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Государства "Большой семерки" своими заявлениями фактически показали желание своровать замороженные российские активы, у Москвы появляются основания предпринять действия в отношении активов стран G7, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. ЦБ оценил последствия конфискации активов РФ для мировой финансовой системы

Ранее представители стран "Большой семерки" вновь заявили, что российские активы останутся замороженными, пока Москва не возместит ущерб Киеву. Кроме того, ранее комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США поддержал законопроект, позволяющий президенту США конфисковывать суверенные российские активы, а госсекретарю США — передавать их в пользу Украины и международных организаций.

По словам Володина, страны G7 "совершили чистосердечное признание, что хотят своровать замороженные активы РФ" и данное "преступление, которое должно получить оценку международных структур и иностранных государств".

"У нашей страны возникают моральные и юридические основания для действий в отношении активов стран G7, которых больше, чем замороженных российских средств. На экономику РФ это решение не повлияет. Ранее президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия уже заработала в два раза больше, чем у нее заморозили золотовалютных резервов", — написал он в своем Telegram-канале. Эксперт назвал возможный ответ России на конфискацию активов в США

Володин также указал, что своими действиями G7 окончательно разрушила миф о неприкосновенности собственности, на которой базировалась правовая система США и стран Евросоюза.

"Самый надежный способ вложений — это инвестиции в свою страну — Россию. И деньги будут целы, и совесть чище", — спикер ГД.

Ранее в среду Комитет Палаты представителей США одобрил передачу замороженных российских активов Украине.

В США неоднократно выступали с подобной идеей. Так, госсекретарь США Энтони Блинкен предлагал направить активы на помощь ветеранам ВСУ. Заместитель главы МИД России Сергей Рябков назвал данную инициативу "воровством".

После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Лидеры ЕС в октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины, однако предложение от ЕК до сих пор так и не поступило. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права".