2023-11-09T09:38:00+03:00
2023-11-09T09:46:40+03:00
2023-11-09T09:38:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231109/842215313.html
Газета WP назвала первый признак усталости НАТО от Украины
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Решение нового правительства Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро подтверждает усталость среди сторонников Киева в НАТО, пишет... ПРАЙМ, 09.11.2023
финансы, впк, экономика, новости, украина, словакия, помощь
https://cdnn.1prime.ru/images/83673/88/836738894.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83673/88/836738894.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83673/88/836738893.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83673/88/836738893.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83673/88/836738892.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83673/88/836738892.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20231108/842209627.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Решение нового правительства Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро подтверждает усталость среди сторонников Киева в НАТО, пишет издание Washington Post.
Ранее новый кабинет министров Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо заблокировал отправку очередного пакета вооружений и боеприпасов Киеву на сумму 40,3 миллиона евро. С начала конфликта украинская сторона получила от Словакии оружие, боеприпасы и технику на сумму 671 миллион евро, уточняет газета.
"Решение правительства (Словакии — ред.)… является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО", — сообщает издание.
Тем не менее, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в продолжении поддержки Украины, невзирая на решение словацких властей.
Ранее в Кремле заявили, что Запад играет с огнем, поставляя оружие Киеву, что оказывает негативное влияние на перспективы российско-украинских переговоров. Кроме того, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.