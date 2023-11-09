МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Решение нового правительства Словакии заблокировать отправку Украине боеприпасов на сумму более 40 миллионов евро подтверждает усталость среди сторонников Киева в НАТО, пишет издание Washington Post. Премьер Словакии заявил о завершении поставок оружия Украине

Ранее новый кабинет министров Словакии во главе с премьер-министром Робертом Фицо заблокировал отправку очередного пакета вооружений и боеприпасов Киеву на сумму 40,3 миллиона евро. С начала конфликта украинская сторона получила от Словакии оружие, боеприпасы и технику на сумму 671 миллион евро, уточняет газета.

"Решение правительства (Словакии — ред.)… является первым конкретным признаком растущей усталости среди сторонников Киева в НАТО", — сообщает издание.

Тем не менее, генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность в продолжении поддержки Украины, невзирая на решение словацких властей.

Ранее в Кремле заявили, что Запад играет с огнем, поставляя оружие Киеву, что оказывает негативное влияние на перспективы российско-украинских переговоров. Кроме того, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.