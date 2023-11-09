МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Атомайз и Росбанк запустили первые в России гибридные цифровые права (ГЦП) на золото. Инструмент несет в себе две новации: первая — возможность выбора удобного формата погашения (деньги либо слиток золота), вторая — интересная для инвестора цена. Гражданам приготовиться: зачем Россия рекордно скупает золото

Инвестор покупает "цифровое золото" со скидкой 2% к текущей рыночной стоимости, которая определяется на основе индикатора Мосбиржи. При погашении он получает полную текущую стоимость золота либо слиток из хранилища банка. Таким образом, инвестор имеет возможность не только участвовать в динамике цены золота, но и получить двухпроцентную премию к стоимости базового актива.

Кроме того, инвестор не имеет сложностей с хранением физического золота. Банк-эмитент хранит слитки, гарантирует расчеты и выкупает золото в случае погашения в деньгах.

Для этого выпуска Росбанк приобретает золотые слитки авансом в размере их полной стоимости и управляет кредитным риском при авансировании производителя, а процентная ставка, заложенная в авансовый платеж, позволяет банку-эмитенту продать слитки инвесторам со скидкой.

"Мы получаем продукт win-win, который интересен и золотодобывающим компаниям, и банку-эмитенту, и инвесторам", — прокомментировала председатель правления Росбанка Наталья Воеводина.

По словам гендиректора Атомайз Екатерины Фроловичевой, инвестирование в золото при помощи ГЦП позволяет владеть слитком в удобной цифровой форме и гибко распоряжаться им в зависимости от рыночной конъюнктуры. "Еще одним уникальным преимуществом этого инструмента является привлекательный спред", — подчеркнула она.

Проект на данном этапе является пилотным. Объем выпуска — 170 тысяч рублей (или 30 граммов аффинированного золота 999,9 пробы российского производства), срок обращения — три месяца. В случае успеха Атомайз и Росбанк планируют запуск массового партнерского продукта для розничных инвесторов.

Ключевым инвестором "Атомайза" выступает Группа "Интеррос".