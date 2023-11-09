ХАБАРОВСК, 9 ноя — ПРАЙМ. Предприятия по производству БПЛА на Дальнем Востоке получат господдержку для развития производств, заявил зампред правительства — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. В Курской области украинский беспилотник атаковал маслодельный комбинат

Трутнев прибыл в Хабаровск с трехдневным рабочим визитом. Во вторник он осмотрел процесс производства БПЛА на предприятии "Аэро-ХИТ", в четверг посетил предприятие по производству беспилотных летательных аппаратов ООО "ХабИнноТех". Ранее вице-премьер заявил, что на Дальнем Востоке необходимо наладить массовое производство беспилотных летательных аппаратов.

"Нашу задачу вижу именно так: поддерживать предприятия, помогающие победить стране. Должна быть активность самих предприятий, появляться новые виды оборудования, из которых мы будем отбирать лучшие экземпляры. Предприятие "ХабИнноТех" интересно тем, что выпускает БПЛА с различными частотами для передачи видео. При этом само оборудование достаточно недорогое, что тоже имеет значение. Уверен, что всю работу по созданию новых видов беспилотников надо продолжать, а мы будем поддерживать финансово. Для этого создана ТОР "Патриотическая", — сказал Трутнев журналистам.

Компания "ХабИнноТех" выпускает около 200 аппаратов в месяц. В ближайшие месяцы планирует увеличить количество рабочих мест, приобрести и установить дополнительное производственное оборудование, чтобы нарастить производство и освоить выпуск перспективных моделей БПЛА. Компания готова предложить модели аппаратов и для гражданского применения, поэтому она — потенциальный участник программы развития беспилотных авиационных систем (БАС) Хабаровского края.

Как пояснил коммерческий директор компании Александр Мелека, БАС — очень перспективная отрасль. В планах "ХабИнноТеха" — развиваться и увеличивать ассортимент продукции и штат. Полученную прибыль будут направлять на разработку новых перспективных проектов, сейчас таких на производстве пять. Например, на стадии проектирования находится БПЛА на основе крыла.

По словам губернатора региона Михаила Дегтярева, правительство края со своей стороны поддержит производство и разместит госзаказ. Далее компания войдет в ТОР "Патриотическая" и получит другие меры поддержки.