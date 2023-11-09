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2023-11-09T10:50:22+03:00

2023-11-09T10:50:22+03:00

2023

https://1prime.ru/finance/20231109/842216313.html

Набиуллина призвала развивать тему ограничения монополий на рынке платежей

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https://россиясегодня.рф

У ЦБ РФ БЫЛИ РАЗНОГО РОДА ИНИЦИАТИВЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ МОНОПОЛИЙ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ, ЭТУ ТЕМУ НАДО РАЗВИВАТЬ — НАБИУЛЛИНА Новость дополняется ПРАЙМ, 09.11.2023

финансы, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60