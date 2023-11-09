У ЦБ РФ БЫЛИ РАЗНОГО РОДА ИНИЦИАТИВЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ МОНОПОЛИЙ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ, ЭТУ ТЕМУ НАДО РАЗВИВАТЬ — НАБИУЛЛИНА
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У ЦБ РФ БЫЛИ РАЗНОГО РОДА ИНИЦИАТИВЫ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ МОНОПОЛИЙ НА РЫНКЕ ПЛАТЕЖЕЙ И РАСЧЕТОВ, ЭТУ ТЕМУ НАДО РАЗВИВАТЬ — НАБИУЛЛИНА
Новость дополняется
https://1prime.ru/finance/20231109/842216313.html
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