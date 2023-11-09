МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Более четверти россиян (26%) хотели бы в будущем инвестировать в финансовые инструменты, поделился данными исследования управляющий директор по развитию электронных платформ Московской биржи Игорь Алутин в рамках форума Finopolis. Атомайз и Росбанк запустили новый инструмент для заработков на золоте

"Мы провели опрос населения, насколько люди готовы инвестировать, насколько они понимают, что это такое, насколько они имеют знания и навыки. Ну и соответственно, мы видим интерес, особенно сейчас, когда мы все читаем Telegram-каналы, где каждый второй блогер — миллионер, как они нам показывают, как он живет в Дубае, ездит на дорогих машинах", — сказал он.

"Собственно, 26% опрошенных людей выразили намерение воспользоваться в будущем финансовыми инструментами, потому что сейчас, когда мы запускали первые "народные" облигации, как регионы, так и население говорили: давайте мы посмотрим сначала на первый выпуск, как будут люди и власти реагировать. И действительно, те, кто наши там Telegram-каналы читают, нашу социальную сеть, журнал "Финуслуг" Московской биржи, видят, как люди отлично к этому относятся", — добавил Алутин.

По его словам, в России 22% населения имеют сбережения, при этом многие никак не инвестируют, держат денежные средства "под подушкой". Треть населения с теми или иными инструментами сталкивались, начиная с 2000-х годов люди вкладывали в ценные бумаги, слышали когда-то об этом.

Однако, по его словам, кто-то прошел через дефолт, и, возможно, взрослому населению сейчас достаточно сложно возвращаться в инвестиции в массовом формате.

"Но тем не менее мы видим, этот интерес достаточно растет. Даже по нашей статистике клиентов "Финуслуг", средний возраст это 45-55 лет — это основные клиенты, которые хранят у нас денежные средства, открывают депозиты, покупают облигации, и так далее. Понятное дело, что у взрослого населения чуть больше денежных средств, но при этом молодого населения у нас тоже достаточно много", — отметил он.