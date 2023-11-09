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2023
https://1prime.ru/finance/20231109/842217073.html
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки ЦБ
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Ключевая ставка ЦБ РФ может остаться в этом году на нынешнем уровне в 15%, но также может быть и еще одно повышение до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина... ПРАЙМ, 09.11.2023
финансы, новости, ставка банка россии, эльвира набиуллина, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ может остаться в этом году на нынешнем уровне в 15%, но также может быть и еще одно повышение до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых.
"Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение", — сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах.