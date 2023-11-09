МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Ключевая ставка ЦБ РФ может остаться в этом году на нынешнем уровне в 15%, но также может быть и еще одно повышение до конца года, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. В МВФ порекомендовали ЕЦБ удерживать ставки на рекордно высоких уровнях

Банк России в пятницу, 27 октября, неожиданно повысил ключевую ставку сразу до 15 процентов с 13 процентов годовых.

"Ставка может остаться на этом уровне в этом году, но может быть и еще одно повышение", — сказала Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах.