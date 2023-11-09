2023-11-09T11:26:00+03:00
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2023-11-09T11:26:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231109/842217105.html
Глава ЦБ назвала условие понижения ключевой ставки в 2024 году
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Снижать ставку ЦБ начнет в 2024 году по мере замедления инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "Потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году... ПРАЙМ, 09.11.2023
финансы, новости, ставка банка россии, эльвира набиуллина, инфляция
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Снижать ставку ЦБ начнет в 2024 году по мере замедления инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку", — сказала председатель ЦБ.
Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах.
ЦБ РФ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз ставку поднял 27 октября — сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 15 декабря 2023 года.