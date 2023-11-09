МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Снижать ставку ЦБ начнет в 2024 году по мере замедления инфляции, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. Центробанк раскрыл, когда начнет снижаться годовая инфляция

"Потом, по мере снижения инфляции, мы говорим, что в следующем году мы начнем снижать ставку", — сказала председатель ЦБ.

Набиуллина выступила на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению основных направлений ДКП в 2024-2026 годах.

ЦБ РФ в июле начал ужесточать денежно-кредитную политику, в последний раз ставку поднял 27 октября — сразу на 2 процентных пункта, до 15% годовых. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке назначено на 15 декабря 2023 года.