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2023
https://1prime.ru/finance/20231109/842218117.html
ЦБ рассказал о заявках на участие во второй волне пилота с цифровым рублем
Финансы
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
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Банк России получил 15 заявок от банков, желающих участвовать во второй волне пилота с цифровым рублем, сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis. "У нас... ПРАЙМ, 09.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России получил 15 заявок от банков, желающих участвовать во второй волне пилота с цифровым рублем, сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis.
"У нас тоже сотрудники Центрального банка участвуют в пилоте (с цифровым рублем — ред.), а первая группа была ограничена не только по количеству банков, но и для физиков, и для юридических лиц… Мы хотим расширить по количеству список участников… 15 банков подали заявки на участие во второй волне пилота, формируется сейчас третья группа", — заявила она.