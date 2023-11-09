МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Банк России получил 15 заявок от банков, желающих участвовать во второй волне пилота с цифровым рублем, сказала первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова на форуме Finopolis. Российские банки открыли корреспондентские счета в банках Казахстана

"У нас тоже сотрудники Центрального банка участвуют в пилоте (с цифровым рублем — ред.), а первая группа была ограничена не только по количеству банков, но и для физиков, и для юридических лиц… Мы хотим расширить по количеству список участников… 15 банков подали заявки на участие во второй волне пилота, формируется сейчас третья группа", — заявила она.