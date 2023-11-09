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2023
https://1prime.ru/finance/20231109/842218406.html
Песков предрек США дефицит бумаги для печатания денег
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Вашингтону скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы... ПРАЙМ, 09.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, украина, сша, финансовая помощь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Вашингтону скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Песков, отвечая на вопрос, могут ли США, у которых кончаются средства на поддержку Украины, напечатать деньги, сказал, что недавно читал о тратах США более 200 миллионов долларов в час на обслуживание госдолга.
"Бумаги скоро будет не хватать", — добавил он, комментируя возможность того, что "печатные станки" скоро сломаются.