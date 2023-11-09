МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Вашингтону скоро не будет хватать бумаги на печатание денег, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, видео опубликовано в Telegram-канале журналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Песков ответил на вопрос о применении оружия массового поражения

Песков, отвечая на вопрос, могут ли США, у которых кончаются средства на поддержку Украины, напечатать деньги, сказал, что недавно читал о тратах США более 200 миллионов долларов в час на обслуживание госдолга.

"Бумаги скоро будет не хватать", — добавил он, комментируя возможность того, что "печатные станки" скоро сломаются.