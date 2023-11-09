2023-11-09T12:42:00+03:00
2023-11-09T13:07:18+03:00
2023-11-09T12:42:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231109/842218860.html
ВТБ создаст мультистрановую систему расчетов с привязкой к ЦФА
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
ВТБ прорабатывает создание мультистрановой системы расчетов на базе цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил зампред банка Вадим Кулик, выступая на форуме Finopolis. "Возникнет... ПРАЙМ, 09.11.2023
банки, финансы, новости, втб, расчеты, цфа
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/28/832382868.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/28/832382868.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/28/832382867.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/28/832382867.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/28/832382866.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83238/28/832382866.jpg
https://1prime.ru/finance/20231108/842206930.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. ВТБ прорабатывает создание мультистрановой системы расчетов на базе цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил зампред банка Вадим Кулик, выступая на форуме Finopolis.
"Возникнет новая мультистрановая система расчетов. Вход-выход — это фиатная валюта, но внутри будет использоваться ЦФА, который не привязан ни к каким фиатным валютам", — сказал Кулик.
"Мы близимся к тому, что выйдем на пилотирование в конце этого — начале следующего года", — добавил он.