МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. ВТБ прорабатывает создание мультистрановой системы расчетов на базе цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил зампред банка Вадим Кулик, выступая на форуме Finopolis. Первый в России кредитный рейтинг присвоили выпуску ЦФА

"Возникнет новая мультистрановая система расчетов. Вход-выход — это фиатная валюта, но внутри будет использоваться ЦФА, который не привязан ни к каким фиатным валютам", — сказал Кулик.

"Мы близимся к тому, что выйдем на пилотирование в конце этого — начале следующего года", — добавил он.