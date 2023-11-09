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2023
https://1prime.ru/finance/20231109/842219436.html
Доля безналичных платежей в России составила 82,9 процента
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Доля безналичных платежей в России по итогам девяти месяцев текущего года составила 82,4%, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. "Доля безналичных 82,4%... ПРАЙМ, 09.11.2023
финансы, новости, россия, цб, безналичные платежи
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России по итогам девяти месяцев текущего года составила 82,4%, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова.
"Доля безналичных 82,4% по итогам девяти месяцев. Сохраняем прогноз 83-84% (по итогам года — ред.)", — сказала она в кулуарах форума "Финополис".