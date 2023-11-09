МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Доля безналичных платежей в России по итогам девяти месяцев текущего года составила 82,4%, сообщила журналистам первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова. Банк России заявил о сокращении объема наличности в обращении

"Доля безналичных 82,4% по итогам девяти месяцев. Сохраняем прогноз 83-84% (по итогам года — ред.)", — сказала она в кулуарах форума "Финополис".