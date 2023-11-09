ТАШКЕНТ, 9 ноя — ПРАЙМ. Президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе своего выступления на саммите глав стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте призвал участников выполнить ряд задач, которые повысят вес организации на региональном и международном уровне, в частности он призвал к разработке нового финансового механизма для обеспечения торговых сделок между странами-членами организации. В Иране призвали мусульманский мир прекратить поставки нефти в Израиль

"Уважаемые участники, на предыдущем заседании стран ОЭС в Ашхабаде иранская сторона огласила ряд задач, которые приведут к росту уровня сотрудничества между членами ОЭС, национальному развитию каждой из стран-членов организации, а также повышению статуса и веса организации на региональном и международном уровне: свобода торговли в регионе Средней и Центральной Азии, укрепление коммуникационный связей в этом регионе, укрепление сотрудничества в сфере транзита и торговли энергоресурсами, использование достижений цифровой и наукоемкой экономик, а также разработка нового финансового механизма для обеспечения торгового обмена между странами региона", — сказал он.

Президент Ирана отметил, что это ключевые направления деятельности организации, на которых должны сосредоточить свое внимание страны-члена ОЭС, по его словам, исламская республика будет всемерно содействовать их выполнению.

В четверг в Ташкенте проходит 16-1 саммит ОЭС. В ходе заседания генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири отметил, что председательствовать в ОЭС в 2024 году будет Иран. Генсек ОЭС добавил, что следующий саммит глав государств-членов организации состоится в Азербайджане в 2025 году.

ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. В саммите в Ташкенте принимали участие девять из десяти глав государств и правительств стран-участниц организации — все, кроме Афганистана.