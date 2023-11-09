МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Подводя первые итоги пилотного проекта цифрового рубля в ходе форума "Финнополис", первый зампредправления Совкомбанка Сергей Хотимский отметил, что его участники хотят масштабирования проекта. Тестирование цифрового рубля идет по плану, заявила Набиуллина

Банк России 15 августа запустил пилот с цифровым рублем на настоящих операциях. Совкомбанк вошел в первую тестовую группу из 13 банков. Участникам доступны открытие кошельков в цифровых рублях, переводы между физлицами, оплата товаров и услуг. На данный момент прошло более 10 тысяч операций с цифровыми рублями.

"Самое главное — люди хотят скорейшего расширения системы. С одной стороны, ограниченный пилот позволяет себя чувствовать элитарной группой, которой доверили эти вещи тестировать. С другой — аппетит приходит во время еды, всем хочется расширения практических возможностей, друзей, знакомых подключить", — сказал Хотимский.

Всем стало очевидно — это не какая-то необычная сверхновая история, многое для клиентов вполне привычно и понятно, максимально похоже на привычные способы управления деньгами. Теперь все ждут масштабирования и более полного слияния цифрового рубля с привычными интерфейсами мобильных приложений банков, добавил он.

Цифровой рубль — третья форма национальной валюты, которая выпускается в дополнение к уже существующим наличным и безналичным средствам. Он не является средством сбережения и не используется для кредитования. До конца пилотного проекта участники могут расплатиться им в 30 торговых точках, расположенных в 11 городах России.

По словам первого зампреда ЦБ РФ Ольги Скоробогатовой, расширение пилотного проекта намечено на первый квартал 2024 года. Заявки на участие во второй волне тестирования подали еще 15 банков. Планируется расширение перечня участников — физических и юридических лиц — и состава операций. К уже имеющимся добавится оплата по динамическому QR-коду и переводы между юрлицами. Кроме того, будут расширяться шаблоны простых автоплатежей.

При условии успешного завершения пилотирования всех сценариев операций с цифровым рублем его введут в массовый оборот.