РИМ, 10 ноя — ПРАЙМ. Расходы на импорт продовольствия в мире достигнут рекордного уровня в 2023 году, наиболее уязвимые страны испытают падение объемов импорта, говорится в докладе "Продовольственный прогноз" Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Путин продлил действие продовольственного эмбарго на 2024 год

По оценкам ФАО, глобальные расходы на импорт продовольствия в 2023 году составят 2 триллиона долларов США, что примерно на 35,3 миллиарда долларов США, или на 1,8% выше, чем в 2022 году.

Выпускаемый раз в два года документ содержит "обновленные прогнозы производства, торговли, использования и запасов основных продуктов питания", отметила организация.

"Перспективы производства большинства основных продуктов питания благоприятны, но экстремальные погодные явления, растущая геополитическая напряженность и внезапные изменения политики создают риски для глобальных систем производства и могут нарушить хрупкий баланс спроса и предложения и ухудшить перспективы торговли и глобальной продовольственной безопасности", — сообщила ФАО в сообщении о публикации доклада.

Как ожидается, объемы торговли фуражным зерном и рисом снизятся в 2023/24 году, несмотря на то, что мировое производство кукурузы, по прогнозам, вырастет значительно благодаря увеличению посевов в Бразилии и США. Мировая торговля растительными маслами и жирами, по прогнозам, также несколько сократится, в то время как мировое производство и потребление, как ожидается, вырастут. В следующем году объемы торговли сахаром, молочными продуктами, мясом и рыбой также сократятся, согласно оценкам ФАО.

В странах с низкими доходами ожидается 11-процентное сокращение совокупных расходов на импорт продовольствия. Прирост в общем объеме затрат на импорт приходится на фрукты и овощи, а также напитки и сахар, и львиная доля принадлежит странам с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего.