МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила определения размера и выплаты компенсации иностранным холдингам при приостановке прав в отношении организаций в РФ, говорится в постановлении правительства. ЦБ скоро решит, как обменять заблокированные активы инвесторов

"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые правила определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в период приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.