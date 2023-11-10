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2023
https://1prime.ru/finance/20231110/842237510.html
Правительство урегулировало компенсации иностранным холдингам
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Правительство России утвердило правила определения размера и выплаты компенсации иностранным холдингам при приостановке прав в отношении организаций в РФ, говорится в... ПРАЙМ, 10.11.2023
финансы, экономика, новости, россия, компенсация, активы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Правительство России утвердило правила определения размера и выплаты компенсации иностранным холдингам при приостановке прав в отношении организаций в РФ, говорится в постановлении правительства.
"Правительство Российской Федерации постановляет: 1. Утвердить прилагаемые правила определения размера и выплаты компенсации иностранной холдинговой компании в период приостановления осуществления иностранной холдинговой компанией корпоративных прав в отношении экономически значимой организации. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования", — говорится в документе.