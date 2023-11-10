МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Украина рассчитывает получить финансовую помощь в размере более 30 миллиардов долларов от Европейского союза, США и МВФ, а также государств-союзников, чтобы перекрыть дефицит государственного бюджета страны, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Киев пугает Европу кризисом в случае отказа от дальнейшей финансовой помощи

Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что парламент Украины принял во втором и окончательном чтении проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом в 1,57 триллиона гривен (более 43 миллиардов долларов).

"Доходы бюджета составят 1,780 триллиона гривен. Общие расходы бюджета составят около 3,350 триллиона гривен. Практически каждый день ведем работу, чтобы получить поддержку партнеров на финансирование суммы дефицита бюджета. Ожидаем получения 5,4 миллиарда долларов от МВФ, 18 миллиардов евро финансовой помощи от ЕС, более десяти миллиардов долларов от США", — сказал Шмыгаль в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

Он также добавил, что украинская сторона ожидает дополнительную бюджетную поддержку от Японии, Великобритании, Швеции, Португалии и других союзников Киева. Шмыгаль признал, что профинансировать основные расходы бюджета в условиях 1,57 триллиона гривен дефицита является "очень непростой задачей", с которой власти справляются на протяжении двух лет.

Шмыгаль 15 сентября сообщал, что украинское правительство приняло проект бюджета на 2024 год с рекордными военными расходами в объеме 45,6 миллиарда долларов, что превышает суммы расходов на социальную сферу, медицину и образование. В минфине Украины сообщали, что проект бюджета Украины на 2024 год предусматривает расходы на безопасность и оборону на уровне более 48 миллиардов долларов, что составляет 23 процента ВВП.