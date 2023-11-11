МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал совместные поправки фракций "Единая Россия", ЛДПР и "Новые люди" к проекту федерального бюджета на 2024-2026 годы об увеличении расходов по отдельным направлениям на 138,6 миллиарда рублей счет перераспределения средств. Бюджет страны должен соответствовать ключевым задачам, заявил Володин

Поправками, в частности, предлагается в 2024 году на 3,3 миллиарда рублей увеличить расходы на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, на 68,8 миллиона рублей – на субсидии издательствам, редакциям печатных средств массовой информации и издающим организациям для инвалидов по зрению.

Дополнительно 3 миллиарда рублей на 2024 год выделяется на прохождение школьниками 8-11 классов и учащимися техникумов и колледжей двухлетнего курса обучения языкам программирования, 1,5 миллиарда — на поддержку проектов по созданию или развитию центров инженерных разработок на базе ВУЗов и научных организаций, 3 миллиарда — на поддержку экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции.

На 2024-2026 годы увеличиваются в совокупности на 26,4 миллиарда рублей до 88,6 миллиарда бюджетные ассигнования на обеспечение комплексного развития сельских территорий, на 11,5 миллиарда до 28,8 миллиарда — на вовлечение в оборот земель сельхозназначения (гидромелиоративные и другие мероприятия), на 3 миллиарда до 11 миллиардов – на поддержку экспорта сельскохозяйственной и продовольственной продукции, на 3 миллиарда до 9,9 миллиарда – на стимулирование спроса на покупку специализированной техники, в том числе сельскохозяйственной и строительной техники.

Совокупные расходы на стимулирование спроса на покупку отечественных автомобилей отдельными категориями граждан (семьи с детьми, медработники, военные) в этот трехлетний период увеличиваются на 15 миллиардов рублей до 61 миллиарда, а на покупку транспортных средств бизнесом на 21 миллиард до 31 миллиарда.

Расходы на поддержку производителей техники, использующей природный газ в качестве моторного топлива, поправками увеличиваются на 6 миллиардов рублей в год до 16,7 миллиарда, поддержку проектов по разработке конструкторской документации на комплектующие изделия для промышленности – на 9 миллиардов до 15 3 миллиарда, целевое финансирование деятельности ФГБУ "НИИ Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина" – на 5 миллиардов до 12,9 миллиарда.

Дополнительные средства выделяются также на лекарственное обеспечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, обеспечение отдыха и оздоровление детей, проживающих в Арктической зоне РФ, расширение программы "Профессионалитет", повышение эффективности службы занятости и другие цели.