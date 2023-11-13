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2023
https://1prime.ru/finance/20231113/842248130.html
Комитет ГД одобрил поправку о приостановке индексации зарплат госслужащих
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Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому приостанавливается индексация зарплат госслужащих до января... ПРАЙМ, 13.11.2023
финансы, новости, россия, индексация зарплат госслужащих
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому приостанавливается индексация зарплат госслужащих до января 2025 года, исключая силовиков, сообщил корреспондент РИА Новости.
Исходя из текста законопроекта, приостановка индексации должна была затронуть судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Ожидаемый финансовый эффект от изменений составит 36 миллиардов рублей.
Позднее в Министерстве финансов отметили, что поправка не распространится на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. "Законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Вопрос об индексации зарплат указанных категорий будет рассматриваться отдельно", — отметили в Минфине.