МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому приостанавливается индексация зарплат госслужащих до января 2025 года, исключая силовиков, сообщил корреспондент РИА Новости. Оклад военнослужащих: из чего состоит, будет ли индексация в 2023 году

Исходя из текста законопроекта, приостановка индексации должна была затронуть судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Ожидаемый финансовый эффект от изменений составит 36 миллиардов рублей.

Позднее в Министерстве финансов отметили, что поправка не распространится на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. "Законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Вопрос об индексации зарплат указанных категорий будет рассматриваться отдельно", — отметили в Минфине.