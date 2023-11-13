МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ.  Комитет Государственной Думы по госстроительству рекомендовал принять во втором чтении законопроект, согласно которому приостанавливается индексация зарплат госслужащих до января 2025 года, исключая силовиков, сообщил корреспондент РИА Новости.

Оклады военнослужащих

Оклад военнослужащих: из чего состоит, будет ли индексация в 2023 году

Исходя из текста законопроекта, приостановка индексации должна была затронуть судей, прокуроров, следователей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих. Ожидаемый финансовый эффект от изменений составит 36 миллиардов рублей.

Позднее в Министерстве финансов отметили, что поправка не распространится на военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. "Законопроект о приостановлении до 1 января 2025 года индексации зарплат госслужащих не касается военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. Вопрос об индексации зарплат указанных категорий будет рассматриваться отдельно", — отметили в Минфине.