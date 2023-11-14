2023-11-14T09:18:40+03:00
2023-11-14T09:18:40+03:00
2023-11-14T09:18:40+03:00
2023
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В Госдуме предложили альтернативу компенсации по советским вкладам
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. Доплата к пенсиям может стать альтернативой компенсациям советских вкладов, заявил в беседе с "Российской газетой" глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и... ПРАЙМ, 14.11.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Доплата к пенсиям может стать альтернативой компенсациям советских вкладов, заявил в беседе с "Российской газетой" глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
По словам депутата, шансы увидеть компенсацию снижаются с каждым годом.
"Инфляция растет, а единомоментный возврат вкладов может разбалансировать экономику, поэтому возвращать разом опасно", — отметил он.
При этом, как подчеркнул Гаврилов, на фоне прибыли банков в размере около трех триллионов рублей следует как можно скорее приступить к выплатам компенсаций. Он уточнил, что одним из вариантов может стать доплата к пенсии.
Гаврилов добавил, что в "замороженную" сумму входят вклады со времен СССР, деньги обанкротившихся банков, накопления умерших людей, а также остатки по счетам.
Государственная Дума 9 ноября приостановила полную компенсацию советских вкладов в Сбербанке до января 2027 года.