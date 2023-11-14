МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Доплата к пенсиям может стать альтернативой компенсациям советских вкладов, заявил в беседе с "Российской газетой" глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. ЦБ предложил установить правила онлайн-взаимодействия банков с клиентами

По словам депутата, шансы увидеть компенсацию снижаются с каждым годом.

"Инфляция растет, а единомоментный возврат вкладов может разбалансировать экономику, поэтому возвращать разом опасно", — отметил он.

При этом, как подчеркнул Гаврилов, на фоне прибыли банков в размере около трех триллионов рублей следует как можно скорее приступить к выплатам компенсаций. Он уточнил, что одним из вариантов может стать доплата к пенсии.

Гаврилов добавил, что в "замороженную" сумму входят вклады со времен СССР, деньги обанкротившихся банков, накопления умерших людей, а также остатки по счетам.

Государственная Дума 9 ноября приостановила полную компенсацию советских вкладов в Сбербанке до января 2027 года.