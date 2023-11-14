МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банк России выявил новую уловку мошенников: теперь они создают аккаунты в популярных мессенджерах, маскируясь под руководителей региональных управлений ЦБ, эта схема в основном рассчитана на глав крупных компаний, рассказали РИА Новости в пресс-службе регулятора. Мошенники нашли новый способ взламывать "Госуслуги"

"Банк России отмечает распространение новой мошеннической схемы, когда злоумышленники маскируются под сотрудников регулятора. Она особенно активно используется в регионах. Мошенники создают аккаунты в популярных мессенджерах от лица руководителей Банка России", — сообщили в ЦБ.

Страницы содержат реальные данные руководителей (фамилия, имя, отчество, фото – эти сведения берутся из интернета) и выглядят максимально достоверно, отметили в ЦБ.

Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, злоумышленники отправляют сообщения руководителям или заместителям руководителей крупных компаний или государственных органов. В письмах такие лже-сотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства, раскрыли детали схемы в ЦБ.

"Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета", — отмечается в сообщении.

ЦБ полагает, что описанную схему злоумышленники могут применять и в отношении обычных граждан — например, создавая поддельные аккаунты друзей в социальных сетях.

Банк России предупреждает, что сотрудники регулятора не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов, и напоминает, что обо всех случаях мошенничества необходимо сообщать в правоохранительные органы.