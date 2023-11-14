МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. МТС выделит до 1 миллиарда рублей на доступ стартапов российских IT-компаний к своей виртуальной и облачной инфраструктуре, оператор предоставит два типа доступа: на сумму до 1 миллиона рублей и до 10 миллионов рублей, рассказали в пресс-службе оператора. МТС отменит плату за раздачу интернета на определенных тарифах

"Облачный провайдер CloudMTS запустил грантовую программу в поддержку российских стартапов. Молодые компании для развития своих цифровых проектов смогут получить доступ к виртуальной инфраструктуре провайдера и передовым облачным сервисам — на сумму до 10 миллионов рублей. Общий объем выделенных грантов может составить до миллиарда рублей", — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что грантовая поддержка есть двух видов. Первая — на сумму до миллиона рублей — выдается на три месяца, ею можно полностью покрыть затраты на облачные услуги. Вторая – на сумму от 1 миллиона до 10 миллионов рублей — рассчитана на полгода, с ее помощью можно компенсировать до 70% затрат на сервисы компании.

Перспективные стартапы получат доступ к виртуальной инфраструктуре и рабочим местам, объектному хранилищу и другим сервисам, а также смогут консультироваться с архитекторами провайдера по организации бизнес-процессов.

Претендовать на поддержку смогут стартапы, зарегистрированные в течение последних 10 лет — юридические лица или ИП. При этом участник должен быть резидентом инкубаторов, акселераторов, университетов, инновационных центров, экономических зон или других объектов инновационной экосистемы страны.

Провайдер CloudMTS входит в группу МТС, предоставляет более 45 облачных услуг: виртуальная инфраструктура, объектное хранилище, виртуальные рабочие места, сервисы для обеспечения информационной безопасности, бизнес приложения и сетевые сервисы.