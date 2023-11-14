МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Банк России во вторник, 14 ноября, выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии "Российский спорт", посвящённые обществам ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив", сообщает регулятор. ЦБ выпустил в обращение памятную монету, посвященную Омской области

"Банк России 14 ноября 2023 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 1 рубль серии "Российский спорт": "ЦСКА", "Динамо", "Локомотив", — говорится в сообщении.

Серебряные монеты номиналом 1 рубль (масса драгоценного металла в чистоте — 7,78 грамма, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 25 миллиметров. С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: "Российская Федерация", "Банк России", номинал монет: "1 рубль", дата: "2023 год", обозначение металла по периодической системе элементов Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне у монеты "ЦСКА" расположена рельефная эмблема Центрального спортивного клуба Армии, у "Динамо" — рельефная эмблема общества "Динамо"; вверху по окружности имеется рельефная надпись "Динамо", у монеты "Локомотив" — рельефная эмблема российского физкультурно-спортивного общества "Локомотив"; вверху по окружности имеется рельефная надпись "Локомотив". Боковая поверхность монет рифленая. Монеты изготовлены качеством "пруф". Тираж монет — 10 тысяч штук каждая.

Выпускаемые монеты — законное средство наличного платежа на территории РФ и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей безо всяких ограничений, напоминает ЦБ.