МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минфин совместно с Банком России прорабатывают дорожную карту по противодействию мошенничеству на финансовом рынке, рассказал директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков. В Москве школьник перевел мошенникам украденные у мамы деньги

"Мы сейчас прорабатываем вместе с Центральным банком дорожную карту по противодействию мошенничеству в сфере финансовых рынков и как с этим бороться. На самом деле вопрос сложный, честно говоря, и по статистике вы видите, что мы немножко в догонялки играем", — сказал он, выступая на международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг.

Чебесков отметил, что объем средств, похищенных мошенниками у граждан, каждый год растет.

"Сейчас мы с ЦБ довольно серьезные инициативы подготовили, и уже некоторые были реализованы, уже с фокусом на конкретные схемы, конкретные методы работы (мошенников — ред.) — как они работают, как выводят деньги", — сказал он.

"Мы уже проанализировали бизнес-модели всех этих мошенников… Это реальный бизнес в огромных масштабах, у которого есть бизнес-модель. У них, наверное, тоже есть финансовые директора, бухгалтера, которые все это анализируют. Мы пытаемся атаковать сами бизнес-схемы", — добавил директор департамента Минфина.