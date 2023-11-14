МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Объем хищений кибермошенниками у граждан России по итогам года составит 19 миллиардов рублей, следует из прогноза "Сбера", которую представил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на SOC-Форуме. В Минфине "раскусили" уловки мошенников

При этом, по ожиданиям экспертов, которые также представлены на презентации "Сбера", объем хищений кибермошенниками составит 150 миллиардов рублей. А в прошлом году, по их оценкам, у россиян было украдено 120 миллиардов рублей.

"Есть официальные данные, а есть объем средств, похищенных по экспертным оценкам. Это (отличие официальных данных от оценок экспертов – ред.) связано с тем, что многие компании не раскрывают свои данные, не показывают регуляторам реальную картину", — пояснил Кузнецов.

По оценкам Банка России, в прошлом году сумма хищений у клиентов банков кибермошенниками составила 14,2 миллиарда рублей. В этом году регулятор приводил данные за шесть месяцев — так, за полгода злоумышленникам удалось похитить 8,3 миллиарда рублей.

Также, согласно материалам "Сбера", под влиянием аферистов россияне взяли кредитов на сумму более 200 миллиардов рублей, при этом не указывается, за какой период.

По данным банка, в сутки совершается 8 миллионов мошеннических звонков, работает больше тысячи колл-центров злоумышленников.