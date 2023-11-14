МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Интерес Конгресса США к финансированию Украины снизился, и это может привести к концу американской помощи, растущей конкуренции со стороны других национальных приоритетов, сообщило издание Washington Post. "Это видел весь мир". В США раскрыли, какой удар Украина нанесла по НАТО

"У Украины заканчиваются деньги и время, утверждают ее союзники. Но интерес конгресса к финансированию ее борьбы с вторжением российских войск упал ниже, чем когда-либо, и растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может предвещать конец продолжению американской помощи своему приведенному в боеготовность европейскому союзнику", — отметило издание.

По данным газеты, Конгресс может не одобрить дополнительную помощь для Украины, и это может иметь серьезные геополитические последствия, подрывая внешнеполитические цели Джо Байдена. Кроме того, Вооруженные силы Украины опасаются, что из-за спада интереса со стороны Запада они вынуждены будут отступить.

В Конгрессе США нет однозначной поддержки запроса Байдена на 106 миллиардов долларов помощи Украине и Израилю. Президент заявил, что не подпишет законопроект о помощи только Израилю без Украины.