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2023
https://1prime.ru/finance/20231114/842262404.html
США могут прекратить помогать Украине, пишет СМИ
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Интерес Конгресса США к финансированию Украины снизился, и это может привести к концу американской помощи, растущей конкуренции со стороны других национальных приоритетов,... ПРАЙМ, 14.11.2023
финансы, экономика, новости, украина, сша, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Интерес Конгресса США к финансированию Украины снизился, и это может привести к концу американской помощи, растущей конкуренции со стороны других национальных приоритетов, сообщило издание Washington Post.
"У Украины заканчиваются деньги и время, утверждают ее союзники. Но интерес конгресса к финансированию ее борьбы с вторжением российских войск упал ниже, чем когда-либо, и растущая конкуренция со стороны других приоритетов национальной безопасности, включая Израиль и южную границу США, может предвещать конец продолжению американской помощи своему приведенному в боеготовность европейскому союзнику", — отметило издание.
По данным газеты, Конгресс может не одобрить дополнительную помощь для Украины, и это может иметь серьезные геополитические последствия, подрывая внешнеполитические цели Джо Байдена. Кроме того, Вооруженные силы Украины опасаются, что из-за спада интереса со стороны Запада они вынуждены будут отступить.
В Конгрессе США нет однозначной поддержки запроса Байдена на 106 миллиардов долларов помощи Украине и Израилю. Президент заявил, что не подпишет законопроект о помощи только Израилю без Украины.