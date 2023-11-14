МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка. Голикова назвала число полученных в России сертификатов на маткапитал

Кроме того, новорожденный также должен быть гражданином России.

Жители новых регионов, в том числе Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, смогут получить материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения гражданства Российской Федерации, следует из документа.

В России действует принцип гражданства по крови. Это означает, что ребенок будет гражданином России, если один или оба родителя на момент его рождения являются гражданами России, вне зависимости от того, на территории какого государства он родился.