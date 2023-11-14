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2023-11-14T14:07:00+03:00
2023
https://1prime.ru/finance/20231114/842262510.html
Госдума приняла проект о выплате маткапитала только гражданам России
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Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения... ПРАЙМ, 14.11.2023
финансы, новости, россия, маткапитал, госдума
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому материнский капитал будет выплачиваться только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка.
Кроме того, новорожденный также должен быть гражданином России.
Жители новых регионов, в том числе Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей, смогут получить материнский капитал независимо от основания и сроков приобретения гражданства Российской Федерации, следует из документа.
В России действует принцип гражданства по крови. Это означает, что ребенок будет гражданином России, если один или оба родителя на момент его рождения являются гражданами России, вне зависимости от того, на территории какого государства он родился.